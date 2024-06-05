Подростки избили двух чиновников

В Рязани школьники избили двух заместителей местного главы Бориса Ясинского и Дениса Турханова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что чиновники хотели разнять массовую драку между десятью подростками у здания Администрации Рязанского района.

«Агрессивная молодежь нокаутировала Бориса Ясинского, у него сотрясение. Дениса Турханова избили. Побои оба чиновника уже сняли. Заявления в полицию написали. Малолетние бойцы под угрозой уголовки», — говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что участника специальной военной операции избили в Калужской области. Конфликт начался на дороге в Тарусском районе. Мужчина, участвовавший в СВО, в нетрезвом состоянии подрезал автомобиль односельчанина. Между ними произошла перепалка, в результате которой бойцу пригрозили некими связями с «влиятельным депутатом местного сельского поселения Романом Викторовичем».

Вечером к дому участника спецоперации подъехало несколько машин. Среди ворвавшихся в дом был и депутат. Мужчину вывели на улицу и избили до потери сознания. В результате этого у бойца СВО были обнаружены переломы костей лица и пазух носа. Военнослужащий написал заявление в полицию.

19 апреля в Омской области главу Знаменского района Сергея Максимова оштрафовали за умышленное причинение легкого вреда здоровью подчиненного.

Ранее подмосковного чиновника избили на концерте Басты.