Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717585117
Размер текста
А
А
А

Подростки избили двух чиновников

Mash: в Рязани подростки избили двух чиновников

close
100%
Денис Турханов/VK/Администрация Рязанского района

В Рязани школьники избили двух заместителей местного главы Бориса Ясинского и Дениса Турханова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что чиновники хотели разнять массовую драку между десятью подростками у здания Администрации Рязанского района.

«Агрессивная молодежь нокаутировала Бориса Ясинского, у него сотрясение. Дениса Турханова избили. Побои оба чиновника уже сняли. Заявления в полицию написали. Малолетние бойцы под угрозой уголовки», — говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что участника специальной военной операции избили в Калужской области. Конфликт начался на дороге в Тарусском районе. Мужчина, участвовавший в СВО, в нетрезвом состоянии подрезал автомобиль односельчанина. Между ними произошла перепалка, в результате которой бойцу пригрозили некими связями с «влиятельным депутатом местного сельского поселения Романом Викторовичем».

Вечером к дому участника спецоперации подъехало несколько машин. Среди ворвавшихся в дом был и депутат. Мужчину вывели на улицу и избили до потери сознания. В результате этого у бойца СВО были обнаружены переломы костей лица и пазух носа. Военнослужащий написал заявление в полицию.

19 апреля в Омской области главу Знаменского района Сергея Максимова оштрафовали за умышленное причинение легкого вреда здоровью подчиненного.

Ранее подмосковного чиновника избили на концерте Басты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами