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«Был объектом для шуток»: критик рассказал о карьере Цекало в США

Критик Бабичев заявил, что Цекало всегда чувствовал себя комфортнее за кулисами

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Критик Евгений Бабичев в разговоре с порталом «Страсти» заявил, что Александр Цекало всегда чувствовал себя комфортнее в роли продюсера.

«Цекало всегда был больше продюсером, чем творческой единицей. Еще со времен кабаре-дуэта «Академия» с Лолитой. Даже если вспомнить проект «Прожекторперисхилтон», среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее, он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», — пояснил Бабичев.

Критик уточнил, что после переезда в США Цекало продолжает заниматься российскими проектами, которые приносят ему прибыль. В частности, продюсер продал сериал «Метод» с Константином Хабенским видеосервису Netflix, напомнил Бабичев. Критик также отметил, что Цекало всегда больше нравилось считать деньги от успешного проекта, чем самому проявлять себя в творчестве.

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