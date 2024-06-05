«Был объектом для шуток»: критик рассказал о карьере Цекало в США

Критик Евгений Бабичев в разговоре с порталом «Страсти» заявил, что Александр Цекало всегда чувствовал себя комфортнее в роли продюсера.

«Цекало всегда был больше продюсером, чем творческой единицей. Еще со времен кабаре-дуэта «Академия» с Лолитой. Даже если вспомнить проект «Прожекторперисхилтон», среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее, он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», — пояснил Бабичев.

Критик уточнил, что после переезда в США Цекало продолжает заниматься российскими проектами, которые приносят ему прибыль. В частности, продюсер продал сериал «Метод» с Константином Хабенским видеосервису Netflix, напомнил Бабичев. Критик также отметил, что Цекало всегда больше нравилось считать деньги от успешного проекта, чем самому проявлять себя в творчестве.

Ранее Прохор Шаляпин осудил Гузееву за токсичность на «Давай поженимся».