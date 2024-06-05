В Киеве произошел масштабный пожар в здании бывшего завода

В Киеве произошел крупный пожар в здании, в котором ранее располагался завод «Электронмаш». Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные из местных сообществ в соцсетях.

«В Киеве начался масштабный пожар в здании бывшего «Электронмаша» на Окружной», — отмечается в Telegram-канале издания.

До этого взрывы произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

Утром 5 июня также стало известно, что промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины.

Кроме того, инфраструктурный объект и линия электропередачи были повреждены в Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

4 июня взрыв прогремел в городе Конотопе Сумской области на фоне воздушной тревоги.

По данным телеканала «Общественное», 2 июня в городе Одессе произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что портовая инфраструктура в одном из городов Украины получила повреждения.