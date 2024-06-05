Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717585089
Размер текста
А
А
А

Вакцина против рака снизила риск рецидива опухоли на 49%

Daily Mail: вакцина против агрессивного рака кожи снизила риск рецидива на 49%

close
100%
Depositphotos

Предварительные данные испытания вакцины против рака кожи показывают, что она может снизить риск рецидива опухоли на 49%. Об этом сообщает Daily Mail.

В исследовании приняли участие 158 пациентов с третьей-четвертой стадией агрессивного рака кожи (меланомы). Часть получила стандартное лечение, а часть — иммунотерапию и вакцину от рака. Через 2,5 года свободны от рака были 56% пациентов из группы обычной терапии и 75% из группы вакцины. Риск рецидива рака и летального исхода был на 49% ниже у тех, кто получил вакцину.

Разработанная компаниями Moderna и MSD вакцина создается индивидуально, с учетом генетических особенностей опухоли. Она помогает иммунитету лучше распознавать и уничтожать раковые клетки.

Эксперты заявили, что они ожидают такого же успеха в испытаниях вакцин против рака молочной железы и кишечника. Препараты недоступны для пациентов, которые не принимают участия в клинических испытаниях. Однако в апреле 2024 года генеральный директор Moderna заявил, что вакцина против меланомы может выйти на рынок в 2025 году.

Ранее в Великобритании начались масштабные испытания индивидуальных вакцин против рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами