Венгрию возмутило намерение ЕС относительно России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает возмутительным намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергоносителей из Российской Федерации.

«Сейчас в Европе есть попытки ввести «защитные пошлины» на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран», — сказал он.

По словам Сийярто, это возмутительно и совершенно неприемлемо.

Министр подчеркнул, что Будапешт отвергает любые санкции, «глядя на цены на электричество».

До этого Сийярто заявил, что санкционная политика Европейского союза (ЕС) провалилась. Во время общения с журналистами в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии он выразил уверенность, что санкционная политика ЕС «определенно провалилась». Дипломат подчеркнул, что «это не политическое заявление, а факт». По его словам, экономика ЕС много потеряла из-за санкционной политики.

Ранее Сийярто объяснил, почему политики в ЕС не признают провал по Украине.