Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717584864
Размер текста
А
А
А

Венгрию возмутило намерение ЕС относительно России

В Венгрии высказались против идеи ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России

close
100%
Shutterstock

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает возмутительным намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергоносителей из Российской Федерации.

«Сейчас в Европе есть попытки ввести «защитные пошлины» на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран», — сказал он.

По словам Сийярто, это возмутительно и совершенно неприемлемо.

Министр подчеркнул, что Будапешт отвергает любые санкции, «глядя на цены на электричество».

До этого Сийярто заявил, что санкционная политика Европейского союза (ЕС) провалилась. Во время общения с журналистами в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии он выразил уверенность, что санкционная политика ЕС «определенно провалилась». Дипломат подчеркнул, что «это не политическое заявление, а факт». По его словам, экономика ЕС много потеряла из-за санкционной политики.

Ранее Сийярто объяснил, почему политики в ЕС не признают провал по Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами