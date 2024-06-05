Сати Казанова рассказала подробности конфликта из-за «Крокуса»

Экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала подробности конфликта из-за своего концерта, сорвавшегося после объявления траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Представитель певицы предоставил комментарий звезды «Ленте.ру».

Казанова назвала ложью слухи о том, что в день траура 22 марта у нее якобы должен был состояться сольный концерт, о том, что она требовала его проведения.

«Мы планировали мероприятие в формате фестиваля, приуроченного к моему онлайн-сообществу. А после трагедии 22 марта я лично отменила все свои выступления, потому что иначе было нельзя», — сказала она.

По условиям договора организаторы мероприятия обязаны были вернуть деньги за аренду помещения, но, утверждает Казанова, отказались.

«Позднее мы вынуждены были обратиться в суд, чтобы решить все в правовом поле. Но, видимо, не все готовы честно решать возникшие сложности», — говорит Казанова, обещая подать еще один иск — за клевету.

Необоснованные обвинения, подчеркнула певица, ранят ее, поскольку она старается быть предельно честной со своими зрителями.

«Мне очень жаль, что недобросовестные подрядчики таким образом пытаются выгородить себя, играя на страданиях и боли людей», — заключила она.

Накануне Telegram-канал Shot сообщил, что Сати Казанова через суд потребовала от организаторов компенсировать ей 614 тысяч рублей за отмену своего концерта в клубе «Баунс» 24 марта.

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