В Германии пожаловались на нехватку нудистов

В Германии рассказали, что нудизм больше не в моде из-за страха молодежи перед солнцем. Об этом сообщает Bild.

В этом году Немецкой ассоциации нудизма (DFK) исполнилось 75 лет. Однако запланированный юбилей пришлось отменить, так как интерес к мероприятию оказался слишком низким. Известно, что около 25 лет назад в ассоциации состояли около 65 тыс. человек, сейчас в ней зарегистрировано всего 34 тыс. При этом средний возраст участников уже перевалил за 60 лет.

Нудизм теряет поклонников из-за цифровизации, утверждает глава DFK 67-летний Альфред Сиглох. С ним соглашается 63-летняя Рене Хартвиг, которая предпочитает отдыхать на нудистских пляжах.

«Нагота больше не в моде. Страх перед солнцем, дронами, мобильными телефонами. Это очень сильно бьет по клубам. Они теряют больше членов, чем католическая церковь», — считает она.

Несмотря на то, что молодые люди больше не хотят обнажаться в общественных местах, Сиглох уверен, что нудизм — это «древняя культура, которая не исчезнет». Воспользовавшись случаем, он пригласил всех желающих на ежегодный нудистский забег и «голый» чемпионат по плаванию.

Ранее врач рассказала, как загорать без вреда для здоровья.