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В ЛНР заявили о подрыве украинских диверсантов на собственных минах

Офицер ЛНР Марочко: украинская ДРГ подорвалась на собственных минах в районе Стельмаховки

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Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил в интервью РИА Новости, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР на собственных минах.

Он отметил, в диверсионно-разведывательной группе было 12 человек. Они, по словам Марочко, продвигались к позициям Вооруженных сил Российской Федерации, используя рельеф местности.

Марочко указал, что вскоре бойцы ДРГ вышли на участок, который был накануне заминирован украинскими саперами.

Далее, уточнил военный эксперт, личный состав группы из-за несогласованности действий подорвался на минах, потеряв четырех человек. Диверсанты отступили, эвакуировав раненых.

Также Марочко сообщил о непрекращающихся боях на Артемовском направлении. Он отметил, что украинские войска не оставляют попыток атаковать на Артемовском направлении и в районе Кременной, оборонительные бои идут круглосуточно.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскрыл число погибших военных региона в боях в Белгородской области.

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