Замкомандира «Азова»* ликвидировали при ударе по СИЗО в Еленовке в 2022 году

Сестра замкомандира националистического полка «Азов» (организация запрещена в России) Дмитрия Букарева Татьяна Лисовая подтвердила его гибель в результате удара Вооруженных сил Украины по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике в прошлом году. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на ее аккаунт в социальных сетях.

«Погиб заместитель командира полка «Азов», подполковник Дмитрий Букарев (Белотур). С прошлого года мы надеялись, что Дима жив, но чуда не случилось, погиб в Еленовке с 28 на 29 июля 2022 года», — сказано в сообщении.

29 июля 2022 года в российском Минобороны сообщали, что украинские военные совершили обстрел следственного изолятора, расположенного в населенном пункте Еленовка. Удар был совершен американской реактивной системой залпового огня HIMARS, в изоляторе содержались пленные украинские военнослужащие, в частности, бойцы батальона «Азов».

Позже официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявлял, «всю политическую, уголовную и моральную ответственность» за произошедшее несет «лично [президент Украины Владимир] Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон».

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