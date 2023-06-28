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Шойгу провел телефонные переговоры с главой Генштаба ВС Ирана

Шойгу обсудил по телефону с главой Генштаба Ирана вопросы военно-технического сотрудничества

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Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в среду, 28 июня, провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хосейном Багери, в ходе которого они обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, военачальники обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

«Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере», — сказано в сообщении.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США продолжат давить на Россию и Иран, но обе страны уже адаптировались и продолжат выстраивать между собой сотрудничество.

Ранее посол Ирана рассказал о сотрудничестве с Россией в условиях ситуации вокруг Украины.

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