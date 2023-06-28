Резников заявил о наличии у Украины резервов с бронетехникой НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью газете Financial Times, что Киев еще не применил в ходе контрнаступления основные воинские резервы украинских Вооруженных сил.

Речь, в том числе, идет об обучившихся на Западе бригад с современными танками и натовской бронетехникой, их еще предстоит задействовать в наступлении.

В этом же интервью Резников заявил, что «главные события» контрнаступления Вооруженных сил страны еще впереди. По его словам, основные воинские резервы ВСУ, в том числе обучившиеся на Западе бригады с современными танками и натовской бронетехникой, еще предстоит задействовать в наступлении.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с летчиками в Кремле заявил, что с момента начала украинского контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 250 танков и около 800 бронемашин.