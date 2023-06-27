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Военный эксперт объяснил, как скажется на СВО расформирование ЧВК «Вагнер»

Военный эксперт Леонков: расформирование ЧВК «Вагнер» не отразится на ходе СВО

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РИА Новости

Отъезд частной военной компании «Вагнер» в Белоруссию после попытки мятежа вряд ли окажет существенное влияние на ход специальной военной операции. Такое мнение в беседе с mk.ru озвучил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеялись, что внутрироссийские события позволят им достичь киках-либо результатов, но безуспешно.

«Попытка мятежа и отъезд ЧВК «Вагнер» в Белоруссию не повлияли в целом на боевую обстановку, несмотря на то, что противник пытался воспользоваться ею, достигнуть хоть какого-нибудь тактического успеха... Можно уверенно говорить, что наши позиции оказалось непоколебимы, равно как и централизация управления боевыми действиями», — пояснил Леонков.

При этом он напомнил, что противник усиленно ведет подготовку ко второму этапу наступления, поскольку ему срочно нужно показать успехи на поле боя перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обстановка в зоне СВО на Ореховском направлении в Запорожской области остается «стабильно напряженной».

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