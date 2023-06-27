Франция впервые испытала гиперзвуковое оружие

Франция провела испытания своего первого гиперзвукового управляемого боевого блока (УББ) V-MAX. Об этом сообщает локальный деловой журнал Challenges со ссылкой на французское министерство обороны.

«Генеральная дирекция по вооружению впервые провела испытания прототипа гиперзвукового боевого блока V-MAX», — указывается в сообщении.

Согласно заявлению ведомства, данное оружие способно «обмануть» современную систему противовоздушной обороны (ПВО).

По информации издания, белый след после пролета V-MAX можно было увидеть в небе Тулузы, Монпелье, Аквитании, а также на севере Испании.

Ранее британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на исполнительного директора компании Эрика Беранже, сообщала, что международный производитель ракетных систем MBDA предварительно договорился с властями Германии, Франции, Италии и Нидерландов о том, что в течение ближайших трех лет будет создан прототип системы защиты от гиперзвукового оружия.