Глава Росгвардии в ходе мятежа сдал жене «заначку» и пожалел

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа 24 июня сдал жене «заначку», а после пожалел. Его слова приводит РИА Новости.

«Всем было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть», — сказал Золотов.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов «сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели», и он сам поступил так же.

Описанные Золотовым события начались вечером 23 июня. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». Генпрокуратура возбудила против него дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы частной военной компании заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.