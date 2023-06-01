Медведев заявил о «фантастическом» уровне производства военной техники

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Волгоградскую область заявил, что промышленность РФ «фантастическими» темпами выпускает военную технику и средства поражения. Его слова приводит ТАСС.

«Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад нам казался фантастическим», — заявил зампред Совбеза.

По его словам, в области отечественного оборонного производства «еще есть чем заниматься», однако объемы производства снарядов, ствольной артиллерии, и танков «очень впечатляющие».

«В этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков», — отметил политик.

Ранее Медведев заявлял, что российским военным, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, в настоящий момент хватает снарядов, оборонно-промышленный комплекс страны смог адаптироваться.