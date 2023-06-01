Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал число россиян, вступивших в ВС РФ в 2023 году

Медведев: в 2023 году в ряды ВС РФ вступило более 134 тыс. человек

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения Волгоградской области сообщил о приеме на службу в армии более 134 тысяч человек с января по май 2023 года, передает РИА Новости. Отчет о поездке чиновник опубликовал во «ВКонтакте».

«По данным министерства обороны, с 1 января по 31 мая [2023 года] в ряды Вооруженных сил [РФ] приняты более 134 тыс. человек», — сказал Медведев.

Также Медведев назвал впечатляющими темпы наращивания в России оборонного производства за последний год. Он сравнил это с опытом периода Великой Отечественной войны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области заявил, что руководство Украины ведет себя как «террорист», а террористов нужно ликвидировать.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях