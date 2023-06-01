Медведев назвал число россиян, вступивших в ВС РФ в 2023 году

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения Волгоградской области сообщил о приеме на службу в армии более 134 тысяч человек с января по май 2023 года, передает РИА Новости. Отчет о поездке чиновник опубликовал во «ВКонтакте».

«По данным министерства обороны, с 1 января по 31 мая [2023 года] в ряды Вооруженных сил [РФ] приняты более 134 тыс. человек», — сказал Медведев.

Также Медведев назвал впечатляющими темпы наращивания в России оборонного производства за последний год. Он сравнил это с опытом периода Великой Отечественной войны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области заявил, что руководство Украины ведет себя как «террорист», а террористов нужно ликвидировать.