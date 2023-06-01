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Власти Курской области рассказали о новом обстреле ВСУ

Курский губернатор Старовойт: боеприпас с БПЛА сброшен на подстанцию в селе Гоголевка

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Kurskadm./Wikipedia

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о новой атаке на мирных граждан села Гоголевка Суджанского района со стороны Вооруженных сил Украины. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины», — заявил губернатор.

По информации Старовойта, в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотного летательного аппарата село Гоголевка Суджанского района обесточено. Местные жители остались без электричества.

Как пояснил губернатор, аварийные службы уже начали устранять последствия атаки украинских военных.

«В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — подытожил он.

Ранее Старовойт рассказал о последствиях обстрела Кореневского района со стороны ВСУ. По его словам, в результате обстрела со стороны украинских войск пострадали двое строителей. Их госпитализировали.

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