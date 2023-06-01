Минобороны опубликовало видео ударов по украинским частям при попытке атаки Шебекино

Министерство обороны России опубликовало видеозапись ударов Вооруженных сил РФ по пытавшимся атаковать в районе Шебекино украинским частям. Оно размещено в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как работает российская артиллерия, ведя огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны Российской Федерации заявило, что 1 июня до 30 украинских военных пытались атаковать в направлении Волчанска и автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Согласно сообщению МО РФ, утром 1 июня группа военных ВСУ пыталась проникнуть в Россию вдоль левого берега реки Северский Донец, однако подорвались на минном поле. По информации ведомства, еще одна группа из 20 украинских военных выдвигалась по правому берегу реки к Новой Таволжанке и была рассеяна. С 6:05 до 6:45 по местному времени украинские военные предприняли еще одну попытку прорыва в РФ из районов Плетневки и Волчанска.