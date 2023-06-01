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Минобороны опубликовало видео ударов по украинским частям при попытке атаки Шебекино

МО показало кадры ударов по украинским частям, пытавшимся атаковать Шебекино

Министерство обороны России опубликовало видеозапись ударов Вооруженных сил РФ по пытавшимся атаковать в районе Шебекино украинским частям. Оно размещено в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как работает российская артиллерия, ведя огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны Российской Федерации заявило, что 1 июня до 30 украинских военных пытались атаковать в направлении Волчанска и автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Согласно сообщению МО РФ, утром 1 июня группа военных ВСУ пыталась проникнуть в Россию вдоль левого берега реки Северский Донец, однако подорвались на минном поле. По информации ведомства, еще одна группа из 20 украинских военных выдвигалась по правому берегу реки к Новой Таволжанке и была рассеяна. С 6:05 до 6:45 по местному времени украинские военные предприняли еще одну попытку прорыва в РФ из районов Плетневки и Волчанска.

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