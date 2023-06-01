Командир «Ахмата» заявил о контроле над 70% Марьинки в ДНР

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью каналу «Звезда» заявил, что под контролем российских войск находится примерно 70% населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР).

Командир «Ахмата» рассказал, что до сих пор подразделения 150-й дивизии продвигались в Марьинке. Он уточнил, что с правой стороны действует 5-я дивизия, отдельная мотострелковая, с левой стороны действует 20-я дивизия.

«Эти два подразделения — 150-я и 5-я дивизии — в общей сложности освободили примерно 70% самой Марьинки», — сказал Алаудинов.

Ранее Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что чеченские подразделения помогут освободить Марьинку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.