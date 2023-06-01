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Зеленского призвали инициировать получение Украиной доступа к ядерному оружию НАТО

Зеленского призвали рассмотреть вопрос о получении Киевом доступа к ядерному оружию НАТО

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием создать законопроект о предоставлении Киеву в течение пяти лет доступа к тактическому ядерному оружию НАТО.

«Целью данной петиции является <...> предоставление в ближайшие пять лет доступа Украине к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с Организацией Североатлантического договора», — указывается в документе.

По мнению автора инициативы, один из способов получения ядерного оружия — предоставление доступа к нему украинской авиации либо размещение «ядерки» исключительно на базах стран — участниц НАТО, граничащих с республикой. Другим вариантом стало предложение принять в военно-политический блок те регионы страны, у которых есть общая граница со странами — членами альянса, чтобы в дальнейшем расположить на территории ядерное оружие на совместных с НАТО военных базах.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что американская политика совместно с другими странами Запада вынудила Киев отказаться от ядерного оружия и привела к конфликту в стране.

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