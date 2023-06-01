Главврач рассказал о госпитализированных в результате обстрелов Белгородской области

Главный врач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко сообщил, что в течение дня госпитализировали 11 человек в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины Белгородской области. Его словам приводит РИА Новости.

По его словам, люди начали поступать в больницу с полуночи. 10 человек прибыли из городского округа Шебекино, один — из Борисовского района.

Проценко рассказал, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четверо госпитализированных сейчас находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, еще один — на операционном столе. Остальные расположены в отделении, получают лечение.

Врач подчеркнул, что всем поступившим в больницу гражданам оказана необходимая помощь, перегоспитализация в федеральный центр не требуется.

Ранее власти Белгородской области сообщили о массированном обстреле приграничного с Украиной города Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что Шебекинский район попал под массированный обстрел, но речи о прорыве украинских военных не идет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».