В Кремле заявили о росте числа желающих служить по контракту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает доклады об увеличении числа желающих поступить на службу в армии по контракту. Об этом сообщает ТАСС.

«Разумеется, президенту докладывают о том, что, действительно, ежедневно очень большое количество наших граждан изъявляют желание пойти на службу по контракту», — сказал Песков, отметив, что это отрадно видеть и слышать.

Ранее стало известно, что в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает в период мобилизации и в военное время разрешить служить по контракту гражданам с судимостью.

В апреле в Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту. На горячую линию 117 могут обратиться все, кто интересуется возможностями контрактной службы, выплатами, льготами и мерами социальной поддержки военнослужащих и их семей.

В конце марта в Генеральном штабе Вооруженных сил России рассказали об увеличении количества пунктов приема на службу по контракту.