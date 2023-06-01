Минобороны сообщило о боях в районе Авдеевки в ДНР

Министерство обороны России сообщило, что подразделения первого армейского корпуса ведут бои на Донецком направлении в районе Авдеевки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению МО РФ, за прошедшие сутки российские войска уничтожили на донецком направлении до 395 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Удачное ДНР поражен склад боеприпасов ВСУ.

31 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщал, что наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении ведутся в районе Авдеевки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.