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В Госдуме высказались о необходимости новой мобилизации

Депутат Чепа заявил, что вопрос о новой волне мобилизации в Госдуме сейчас не обсуждается

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Алексей Куденко/РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в беседе с «Лентой.ру», что не видит условий, при которых бы понадобилась новая волна мобилизации.

По его словам, этот вопрос в настоящее время в Госдуме не обсуждается, так как отсутствует острая необходимость в проведении мобилизации. Он подчеркнул, что мобилизовать необходимо экономику и людей, но не военных.

«Этот вопрос в Госдуме не обсуждается. Решения будут приниматься исходя из развития ситуации. Конечно, должна быть мобилизация. Но это мобилизация экономики, мобилизация людей, но не армии. Это другое», — пояснил Чепа.

Депутат добавил, что сейчас не видит условий, при которых была бы нужна новая волна мобилизации.

Ранее комитет Госдумы по обороне порекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от частичного мобилизационного призыва россиян, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук.

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