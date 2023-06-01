ВСУ обстреляли автобус в Белгородской области

Автобус с эвакуированными людьми попал под обстрел в Шебекинском округе в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Граждан ранее эвакуировали из опасных зон.

По данным портала, Вооруженные силы Украины также подвергли обстрелу районный центр.

«Прилетело в общежитие на улице Ленина. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский район находится под массированным обстрелом, при этом речь о прорыве украинских военных не идет. Пострадали восемь человек.

Губернатор отметил, что жителей Шебекино и окрестных сел вывозят из района. Ситуация осложняется плотным огнем противника. Гладков призвал не эвакуироваться непосредственно во время обстрела, но при этом отметил при острой необходимости власти подгонят защищенную технику домам граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».