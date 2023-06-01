Белгородский губернатор Гладков сообщил о непрекращающемся обстреле Шебекинского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины Шебекинского округа пострадали восемь человек, погибших при этом нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
По словам губернатора, 1 июня Шебекинский округ находится под непрекращающимся обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины.
Чиновник уточнил, что украинские диверсанты не проникали на территорию Белгородской области. В настоящее время на месте работают Федеральная служба безопасности, Росгвардия. При этом массированный обстрел продолжается.
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Администрация районов и городов сейчас эвакуируют людей в безопасные места. Для граждан подготовлены пункты временного размещения, добавил Гладков.
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Ранее Гладков заявил, что Шебекино находится под непрекращающимся огнем из РСЗО «Град» со стороны ВСУ.
В три часа ночи Гладков сообщал, что над Белгородским районом сработала российская система ПВО.