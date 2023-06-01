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Белгородский губернатор Гладков сообщил о непрекращающемся обстреле Шебекинского округа

Белгородский губернатор Гладков сообщил о восьми пострадавших при обстреле села Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины Шебекинского округа пострадали восемь человек, погибших при этом нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

По словам губернатора, 1 июня Шебекинский округ находится под непрекращающимся обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины.

Чиновник уточнил, что украинские диверсанты не проникали на территорию Белгородской области. В настоящее время на месте работают Федеральная служба безопасности, Росгвардия. При этом массированный обстрел продолжается.

Администрация районов и городов сейчас эвакуируют людей в безопасные места. Для граждан подготовлены пункты временного размещения, добавил Гладков.

Ранее Гладков заявил, что Шебекино находится под непрекращающимся огнем из РСЗО «Град» со стороны ВСУ.

В три часа ночи Гладков сообщал, что над Белгородским районом сработала российская система ПВО.

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Обстрелы Белгородской области
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