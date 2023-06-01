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В США обеспокоены угрозой Америке от российского флота

NYT: США обеспокоены возможной угрозой Америке от Северного флота России в Арктике

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Пресс-служба Северного флота

США обеспокоены из-за возможной угрозы российского флота для Америки в Арктике. Об этом пишет обозреватель The New York Times (NYT) Стивен Эрлангер.

По словам обозревателя, Россия, Китай и Запад стремятся расширить свое военное присутствие в арктическом регионе как раз в момент потепления и изменения климата.

«По мере таяния полярных льдов Россия, уже крупная арктическая держава, хочет сделать этот регион своим ... Изменение климата ускоряет и усиливает конкуренцию в Арктике, как никогда раньше, открывая регион для более серьезных коммерческих и стратегических столкновений», — пишет Эрлангер.

Он добавил, что в Вашингтоне опасаются, что модернизированный российский флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, и таким образом перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать восточному побережью США крылатыми ракетами.

Отмечается, что НАТО имеет серьезную уязвимость на севере, в то время как Россия обладает современным оружием.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов выражал сожаление из-за повышения конфликтности в Арктическом регионе.

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