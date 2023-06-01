Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Харьковской области, которые граничат с Белгородской областью России, используют местных жителей для разведки, передает РИА Новости.

«В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью РФ, отмечено увеличение военного присутствия вооруженных формирований Украины. Также отмечен рост совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан», — заявил Марочко, ссылаясь на свои источники.

По его словам, в задачи местных жителей, которых задействуют в патрулях, входит показ украинским силовикам всех троп и дорог местного значения, а также предоставление другой справочной информации по данному району.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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