Гладков: Шебекино находится под непрекращающимся огнем из «Града»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о непрекращающемся огне по Шебекино. Он уточнил, что массированные удары были в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15. Как написал глава региона в Telegram-канале, ВСУ обстреливали из «Града» центр и окраины города.

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По предварительным данным, пять человек пострадали: у сотрудника полиции — открытый перелом плечевой кости; у двух женщин осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Также известно о пострадавшем охраннике моста. Детали его ранений не сообщаются.

Троих человек госпитализировали. Также поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи везет его в больницу.

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Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате он загорелся. Поступает информация о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома и с пробитыми от снарядов стенами.

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После попадания снаряда в крышу одного из административных зданий загорелась кровля. На месте работают пожарные расчеты.

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Гладков сообщил, что подворовой обход территории начнется в ближайшее время.

Также глава региона предупредил о разлетевшемся по сети фейке. Распространяется ложная информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа.

«На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — указал Гладков.

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Тем, кто выезжает из города, готовы помочь и разместить в пунктах временного размещения, например, в «Белгород Арене», добавил глава региона.

В три часа ночи Гладков сообщал, что над Белгородским районом сработала российская система ПВО. Ранее он сообщил, что обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Шебекино шел на протяжении часа. Тогда было два пострадавших, один с оторванной конечностью.