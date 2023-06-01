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На Украине недовольны темпами поставок оружия из Канады

CBC: в Киеве выразили недовольство темпами поставок канадского оружия

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Global Look Press

Украинские чиновники недовольны низкими темпами поставок оружия из Канады и призвали предоставить Киеву прямой доступ к канадскому военно-промышленному комплексу, сообщает телеканал CBC.

Министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении заявил аудитории, собравшейся на крупнейшей оборонной выставке Канады, что у Киева есть срочные потребности в военной технике, которые необходимо удовлетворить. Поэтому Украина рассчитывает на долгосрочную поддержку Канады в этой сфере. По словам Резникова, Киев передал канадскому правительству список желаемой оборонной продукции и технологий.

«Украина сейчас выполняет миссию, ради которой создавалось НАТО. Украина — это щит Европы на Востоке от российской угрозы. Мы уничтожаем военную мощь, которая наносила удары по европейским ценностям и свободам», — сказал Резников, обращаясь к канадской аудитории.

Канада уже поставила Украине военную технику на сумму более $1 млрд, говорится в материале телеканала, в том числе легкобронированные патрульные машины, современные системы ПВО, старые противотанковые средства, танки Leopard 2 и 155-миллиметровые гаубицы.

В то время как Резников выразил в своем выступлении благодарность Канаде, отмечает CBC, украинские официальные лица в Киеве в частном порядке выразили разочарование темпами поставок и за закрытыми дверями пытались воздействовать на Оттаву с целью создания более структурированной системы и предоставления Украине прямого доступа к канадскому оборонному комплексу.

Ранее глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что страна передаст Украине различное оружие и боеприпасы, в том числе 43 авиационные ракеты AIM-9.

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