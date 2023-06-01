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Гладков: Шебекино обстреливалось ВСУ целый час

Два человека пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области

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Телеграм-канал «SHOT»

Губернатор Белгородской области сообщил, что обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Шебекино шел на протяжении часа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины — травматическая ампутация левой верхней конечности. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. У второго пострадавшего — контузия. Он обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Гладков добавил, что вся необходимая медицинская помощь оказана. Для дальнейшего лечение оба пациента отправлены во вторую городскую больницу города Белгорода.

Оперативные и аварийные службы работают на месте.

Глава региона дополнил информацию о том, что подворовой обход территории будет проводиться в светлое время суток.

Вчера ночью Шебекино был также обстрелян. Известно об одной пострадавшей женщине в результате обстрела.

В городе были повреждены жилые дома, загорелся транспорт.

Вчера днем Гладков заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей ситуации в регионе.

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Обстрелы Белгородской области
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