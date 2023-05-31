Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков: странам Европы придется отвечать перед своими народами за поддержку Киева

Европе придется отвечать перед своими народами за ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рано или поздно европейским государствам и тем, кто уже активно, по уши влез в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своими народами, зачем они это делают. Потому что избежать негативных последствий у них не получится», – сказал он в эфире программы »Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Этими словами пресс-секретарь президента РФ ответил на высказывание о легитимности ударов киевского режима украинским оружием по территории России, отмечает «Москва 24».

Песков подчеркнул, что власти стран Европы смогут «кормить» граждан русофобией только до определенного момента. Он добавил, что рано или поздно на людях отразятся негативные экономические последствия поддержки Киева.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях