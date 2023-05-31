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МИД РФ: Москва расценивает решение ФРГ о закрытии генконсульств как недружественный шаг

Москва расценивает решение министерства иностранных дел ФРГ о закрытии генеральных консульств РФ как шаг по разрушению отношений между государствами. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о генконсульствах России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

«Именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз. При этом забывая о двукратном диспаритете в свою пользу по численности персонала загранучреждений», – цитирует заявление МИД РФ «Москва 24».

В ведомстве подчеркнули, что ответные действия Россией были предприняты только на взаимной основе. Помимо этого, РФ не принимает разные попытки Германии снять с себя вину за нагнетание эскалации и призывает власти ФРГ прекратить эти действия.

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