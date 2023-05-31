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Военный эксперт увидел подготовку «грязной бомбы» в действиях Украины

Военный эксперт Дандыкин: безбашенные действия Украины говорят о подготовке Киевом «грязной бомбы»

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Libkos/AP

Украина может заниматься подготовкой «грязной бомбы», на что указывают ее «безбашенные действия», сказал «Радио 1» военный эксперт и ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«Вполне возможно, что Украина может готовить «грязную бомбу». На это указывают их безбашенные действия. В ней сочетаются радиоактивные материалы с обычным взрывчатым веществом. Взрыв такой бомбы может привести к страшным последствиям», — отметил эксперт.

По его мнению, сейчас России важно отбросить противника от приграничных территорий, которые каждый день подвергаются атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого нужно «наносить комплексное поражение, используя авиацию и артиллерию», считает он.

«Скорее всего, так и будет происходить. Инициатива сейчас в наших руках, и я надеюсь, что скоро мы увидим большие успехи российской армии», — добавил Дандыкин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского «можно ожидать все что угодно», в том числе, применения грязных бомб.

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