Рогов: МАГАТЭ не будет прямо обвинять Киев в обстрелах Запорожской АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) не будет прямо обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Так Рогов прокомментировал слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что агентство начнет отслеживать атаки, направленные против станции.

«Его (заявления. — «Газета.Ru») реализация, честно говоря, у меня вызывает очень большие сомнения. Прямо обвинять Украину или ВСУ в обстрелах станции МАГАТЭ не будет. <…> Будут фиксировать прилеты, но говорить, что прилетело, судя по всему, сверху. Примерно такие выводы будут делаться», — пояснил Рогов.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и режим президента Украины Владимира Зеленского имеют «возможность безнаказанно творить все что угодно под крышей США, Британии и вообще объединенного Запада».

Ранее Гросси говорил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не видят на Запорожской АЭС тяжелой военной техники.