Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рогов: МАГАТЭ не будет прямо обвинять Киев в обстрелах Запорожской АЭС

Рогов заявил, что МАГАТЭ не будет прямо обвинять Украину в обстрелах ЗАЭС

close
100%
РИА «Новости»

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) не будет прямо обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Так Рогов прокомментировал слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что агентство начнет отслеживать атаки, направленные против станции.

«Его (заявления. — «Газета.Ru») реализация, честно говоря, у меня вызывает очень большие сомнения. Прямо обвинять Украину или ВСУ в обстрелах станции МАГАТЭ не будет. <…> Будут фиксировать прилеты, но говорить, что прилетело, судя по всему, сверху. Примерно такие выводы будут делаться», — пояснил Рогов.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и режим президента Украины Владимира Зеленского имеют «возможность безнаказанно творить все что угодно под крышей США, Британии и вообще объединенного Запада».

Ранее Гросси говорил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не видят на Запорожской АЭС тяжелой военной техники.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях