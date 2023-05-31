СМИ рассказали об уничтожении истребителей и ракет Storm Shadow ВС РФ одним ударом

Обозреватель Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times пишет, что удар ВКС России по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожил истребители и ракеты Storm Shadow.

«29 мая Россия атаковала седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове . Пять Су-24 были повреждены или уничтожены, хранилища ракет Storm Shadow пострадали», — отмечается в публикации.

Брайен указывает, что пока неизвестно, единственное ли это подразделение, которое было оснащено Storm Shadow, однако в любом случае потеря самолетов и ракет является серьезным ударом по Украине, наделавшим много шума.

Ранее советник командования воздушных сил армии Украины Юрий Игнат заявлял, что ночью 29 мая по военному аэродрому в Хмельницкой области был нанесен удар.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.