СМИ назвали основную слабость украинского контрнаступления

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает истребителей для успешного контрнаступления. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

По информации издания, российские Вооруженные силы превосходят ВСУ в количестве истребителей в 5-6 раз. Также российские радары обладают большей дальностью работы и ракеты имеют большую дальность.

По мнению автора публикации, ВСУ придется «деоккупировать» территории с помощью тяжелого вооружения и артиллерии из-за дефицита истребителей.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее журналист Бен Фармер писал в статье для The Telegraph, что истребители F-16 едва ли повлияют на ход анонсируемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что использование западных наемников могло бы сэкономить время, однако это «слишком серьезная затея».