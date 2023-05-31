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СМИ назвали основную слабость украинского контрнаступления

Die Welt: для успешного контрнаступления ВСУ не хватает истребителей

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Lukasz Glowala/Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает истребителей для успешного контрнаступления. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

По информации издания, российские Вооруженные силы превосходят ВСУ в количестве истребителей в 5-6 раз. Также российские радары обладают большей дальностью работы и ракеты имеют большую дальность.

По мнению автора публикации, ВСУ придется «деоккупировать» территории с помощью тяжелого вооружения и артиллерии из-за дефицита истребителей.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее журналист Бен Фармер писал в статье для The Telegraph, что истребители F-16 едва ли повлияют на ход анонсируемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что использование западных наемников могло бы сэкономить время, однако это «слишком серьезная затея».

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