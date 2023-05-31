В ДНР рассказали, когда завершится разминирование «Азовстали»

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли РФ, что российские силы приступили к разминированию мариупольского завода «Азовсталь» и его планируется завершить к лету 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящий момент мы приступили к разминированию территории «Азовстали» и к лету следующего года планируем завершить данную работу», — сказал Пушилин, уточнив, что территория завода составляет примерно 10 кв. км.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что на территории завода «Азовсталь» может быть открыт цех по производству рельсов и балок. Моргун отметил, что на «Азовстали» до сих пор продолжается разминирование. Мэр подчеркнул, что «Азовсталь» является одним из самых сложных и трудоемких участков для разминирования во всем Мариуполе.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что комбинат «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстанавливаться в прежнем виде. Он пояснил, что на этом месте будет построен технопарк с «достаточно привлекательным» видом.