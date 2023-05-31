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Губернатор сообщил об обстреле белгородского села

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Новопетровка

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Вячеслав Гладков/VK

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Новопетровка, расположенное в Валуйском городском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По словам политика, обстрелы зафиксированы 31 мая.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», — добавил Гладков.

В настоящий момент аварийные службы прибыли на место и занимаются устранением последствием обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

«Подомовой обход продолжается», — обратил внимание белгородский губернатор.

Ранее Гладков сообщал о пострадавшей при обстреле Шебекино.

31 мая губернатор заявлял, что ВСУ ствольной артиллерией обстреляли ПВР с мирными жителями. Согласно сообщению Гладкова, в результате обстрела погиб охранник учреждения, еще два человека был ранены.

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Обстрелы Белгородской области
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