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Из России запретили вывозить патроны и гильзы

Правительство запретило вывоз из России патронов и гильз до конца 2023 года

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Shutterstock

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о введении запрета на вывоз из РФ патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Соответствующее заявление опубликовано 31 мая на сайте кабмина.

Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Уточняется, что запрет не касается патронов и гильз, предназначенных для обеспечения деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, а также других войск и воинских формирований.

В заявлении указано, что соответствующее решение направлено на обеспечение защиты интересов России и было принято в рамках указа президента РФ.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесены поправки о задержании на срок до 30 суток за нарушение запретов, установленных в зоне военного положения указами президента Российской Федерации Владимира Путина.

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