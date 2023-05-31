В Белграде выразили надежду на мирное решение ситуации в Косово и Метохии

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград надеется на мирное решение ситуации в непризнанном Косово и Метохии. Его слова передает телеканал РТС.

«Сербия верит в политический диалог и политическое решение [сложившегося кризиса]. Поэтому вчера были встречи с послами стран «Квинты» (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция — «Газета.Ru») и послами России и КНР, поэтому президент провел множество телефонных переговоров со всеми, кто включен в этот процесс диалога», — отметил сербский министр обороны.

Ранее президент Сербии Александр Вучич утром 30 мая встретился с послами «пятерки» и главой постоянной делегации Европейского союза в республике на фоне ситуации вокруг Косово.

Отмечается, что на встрече также присутствовали министр обороны Милош Вучевич и начальник генштаба армии Сербии Милан Мойсилович.

Вучич призывал Запад отозвать мэров Албании.