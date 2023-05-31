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В Киеве прошли задержания за публикацию видео работы систем ПВО

В Киеве полиция задержала девять человек за публикацию в соцсетях видео работы систем ПВО

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РИА «Новости»

Полиция Киева задержала девять человек за съемку и публикацию в социальных сетях видео работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции Киева в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. В Нацполиции предупредили, что своими действиями они могли раскрыть специфику работы системы ПВО. После допроса полицией задержанные были переданы в Службу безопасности Украины (СБУ).

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале напомнил чиновникам и блогерам, что нельзя публиковать информацию о работе систем противовоздушной обороны в условиях военного времени.

«Хайп дороже жизни? По всей стране – воздушная тревога. Какими еще словами... нужно объяснять каждому чиновнику областной военной администрации, мэрам и инстаграм*-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО», — написал Подоляк.

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