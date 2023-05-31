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Посол Антонов: США игнорируют атаки на Москву и поощряют украинских террористов

Заявления США о теракте в Москве с применением беспилотников являются, по сути, «поощрением украинских террористов», считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметил Антонов, молчание Запада и игнорирование преступлений Киева — «индульгенция» украинской стороне на продолжение бесперспективного противостояния с российской армией.

«Соединенные Штаты сознательно и безвозвратно втягиваются в пучину военных действий в Европе. К слову, столкнуть НАТО и Россию - давняя заветная мечта национал-радикалов в Киеве ... Теракт идет в русле общей политики западников по низвержению нашей страны, превращению ее во второстепенного игрока на международной арене, а лучше – расчленению», — цитирует посла НСН.

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