РИА Новости: первый в России полноценный стелс-корвет перепроектируют

Новейший российский стелс-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для проработки ряда деталей, сообщил РИА Новости информированный источник.

«Проект продолжается, но сдвигается <...> на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений», — сообщил собеседник информагентства.

Он добавил, что решение о строительстве серии корветов проекта 20386 будет принято после оценки эффективности работ по головному кораблю.

В конце прошлого года сообщалось, что новейший корвет «Резкий» проекта 20380 приступил к первому этапу государственных испытаний.

В свою очередь ранее контр-адмирал, военный эксперт Михаил Чекмасов указал, что у США не получилось создать стелс-авианосец.