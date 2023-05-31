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РИА Новости: первый в России полноценный стелс-корвет перепроектируют

РИА Новости: в новейшем российском стелс-корвете проекта 20386 доработают ряд деталей

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Новейший российский стелс-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для проработки ряда деталей, сообщил РИА Новости информированный источник.

«Проект продолжается, но сдвигается <...> на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений», — сообщил собеседник информагентства.

Он добавил, что решение о строительстве серии корветов проекта 20386 будет принято после оценки эффективности работ по головному кораблю.

В конце прошлого года сообщалось, что новейший корвет «Резкий» проекта 20380 приступил к первому этапу государственных испытаний.

В свою очередь ранее контр-адмирал, военный эксперт Михаил Чекмасов указал, что у США не получилось создать стелс-авианосец.

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