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Северокорейская ракета пролетела в стороне от столицы Южной Кореи

«Рёнхап»: ракета КНДР пролетела над Желтым морем в стороне от Сеула

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Северокорейская ракета пролетела в стороне от Сеула, столицы Южной Кореи, сообщает со ссылкой на южнокорейских военных информационное агентство «Рёнхап».

Источник в армии Южной Кореи сообщил, что запущенная КНДР в южном направлении космическая ракета-носитель пролетела над Желтым морем и не затронула столичный регион.

Южнокорейские военные утверждают, что северокорейская ракета не смогла достичь точки приземления, намеченной Пхеньяном, и исчезла с радаров.

Ранее сообщалось, что после пуска ракеты КНДР в Сеуле была объявлена воздушная тревога. «Граждан просим подготовиться к эвакуации, подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых», — говорится в сообщении, разосланном гражданам на телефоны.

Кроме того, объявление о тревоге прозвучало по громкоговорителям на улицах Сеула.

Министерство иностранных дел Южной Кореи призвало Северную Корею отказаться от своего плана по запуску спутника. Южная Корея «решительно предупредила» КНДР, пообещав заставить Пхеньян заплатить «высокую цену» за реализацию этого плана.

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