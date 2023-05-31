Сенатор Грэм заявил, что Зеленский сообщил ему о планах контрнаступления

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники подробно ознакомили его со своими планами по проведению контрнаступления, сообщает американская газета Politico.

По словам Грэма, во время его пребывания в Киеве украинская сторона в подробностях рассказала о планах предстоящего контрнаступления. Сенатор подчеркнул, что в ближайшие дни украинская армия продемонстрирует свою «довольно впечатляющую мощь».

Грэм не стал раскрывать никаких подробностей о будущих боевых действиях. Но он отметил, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже начались, а это означает, что само контрнаступление, вероятно, произойдет относительно скоро.

Сенатор не ответил утвердительно на вопрос о том, сможет ли Украина к концу года вытеснить российские войска со своей территории. При этом он отметил, что Киев должен первоначально сосредоточиться на возвращении некоторых стратегически важных позиций.

Грэм также подчеркнул, что заверил Зеленского в том, что США будут и дальше готовы принимать меры по обеспечению военной поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск сенатора США от штата Южная Каролина Линдси Грэма по делу о высказываниях об убийстве россиян.