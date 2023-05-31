Командиры батальонов белгородской самообороны встретились с Гладковым

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что 30 мая была проведена встреча правительства региона с командиром полка и командирами батальонов белгородской самообороны.

На встрече обсуждались предложения по продолжению боевого сплачивания на базе воинских частей Министерства обороны РФ. Обучение проходит на территории области и на территории других регионов.

Как написал Гладков, очередная группа из 100 человек отправится туда в ближайшее время.

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«На сегодняшний момент стараемся обеспечивать парней всем, начиная от летней, осенней, зимней формы, касок и бронежилетов, и заканчивая допоборудованием, таким как коптеры, рации, бинокли, металлоискатели, аптечки первого эшелона и многое другое», — говорится в сообщении глава Белгородской области.

Тем не менее Гладков добавил, что желание улучшить оснащенность самообороны есть. Он указал, что эти задачи будут решаться поэтапно.

Ранее Гладков заявил, что раненная при атаке украинских диверсантов местная жительница, чьего мужа убили военные Украины, рассказала, что ее саму держали в заложниках украинцы, поляки и американцы.