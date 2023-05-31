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КНДР запустила «космическую ракету-носитель»

Yonhap: Северная Корея запустила «космическую ракету-носитель» в южном направлении

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KCNA

КНДР запустила «космическую ракету-носитель» в южном направлении, сообщило агентство Yonhap.

«Северная Корея запускает снаряд, который она называет «космической ракетой-носителем»», — говорится в материале.

Отмечается, что ракета полетела в южном направлении.

Как сообщает РИА Новости, воздушная тревога была объявлена в Сеуле после пуска ракеты КНДР.

Ранее советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен заявил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник «в ближайшем будущем».

В свою очередь Минобороны Японии пригрозило уничтожить северокорейскую ракету со спутником.

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