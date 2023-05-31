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Спецназ «Ахмат» Кадырова готовится отправиться на Донецкое направление

Глава Чечни Кадыров сообщил о передислокации подразделений спецназа «Ахмат» в ДНР

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что спецназ «Ахмат» передислоцировался и готовится к активным боевым действиям на Донецком направлении.

Он добавил, что зоной ответственности формирования становятся территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении главы региона. Он добавил, что чеченские бойцы намерены освободить целый ряд населенных пунктов.

Ранее Кадыров заявил, что в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву необходимо ввести военное положение в РФ.

Утром 30 мая столицу России Москву атаковали БПЛА. В итоге в столице были повреждены три дома. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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