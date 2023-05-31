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Гросси указал на хрупкость ситуации с ядерной безопасностью ЗАЭС

Гросси: ситуация с обеспечением ядерной безопасности ЗАЭС остается крайне хрупкой

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Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в СБ ООН, заявил, что ситуация с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС остается крайне хрупкой и опасной из-за риска боевых действий.

«Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, в частности, продолжает оставаться крайне хрупкой и опасной», - заявил на мероприятии глава МАГАТЭ. Об этом сообщает ТАСС.

СБ ООН провело заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Также Гросси назвал пять принципов по защите Запорожской АЭС. Так, ЗАЭС не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений и военных. На станции также необходимо обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения. Глава МАГАТЭ также указал, что все структуры ЗАЭС, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий.

Запорожская АЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире. Станция расположена на территории крупного промышленного комплекса общей площадью 8 км².

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